Sabalenka: "No he sabido salir del agujero"

La número 1 del mundo, que perdió frente a la rusa Diana Shnaider 3-6, 7-5 y 6-0, también se quejó de que la organización no cerrara el techo de la central pese al fuerte viento que soplaba.

"Al final, lo que no te mata te hace más fuerte", dijo la bielorrusa, que tras ganar el primer set tuvo un 5-3 a favor con servicio para sumar su victoria 400 en el circuito y clasificarse para semifinales y encadenar seis Grand Slam en esa fase.

"No sé si alguna vez había perdido diez juegos seguidos, pero en el plano mental he desconectado completamente, he caído en un agujero y no he sabido salir", dijo Sabalenka que señaló que "hay momentos en los que se reflexiona demasiado y no se toman las buenas decisiones".

La finalista de la pasada edición, que buscaba su primer triunfo en Roland Garros para sumar su quinto Grand Slam, indicó que buscará los motivos por los que sus resultado son peores sobre arcilla y hierba, los dos grandes que todavía no tiene en sus vitrinas.

"Tengo que buscar una solución a eso, porque ya estoy harta de perder. Hoy no he podido jugar mi mejor tenis porque no he controlado mis emociones", señaló.