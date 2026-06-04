04 de junio de 2026 a la - 14:25
Chwalinska hace historia: de la fase previa a la final de Roland Garros
París, 4 jun (EFE).- La polaca Maja Chwalinska escribió este jueves una página de la historia de Roland Garros al derrotar a la rusa Diana Shnaider, por 7-6 (4) y 6-4, y convertirse en la primera jugadora que tras superar la fase previa alcanza la final del torneo.
La tenista de 24 años, que hasta ahora solo había ganado un partido en un Grand Slam, se medirá por la corona contra la rusa Mirra Andreeva, número ocho del mundo, que también disputará su primera final de un 'grande' tras derrotar a la ucraniana Marta Kostyuk por 6-1 y 6-3.