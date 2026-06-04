Ferrero: "Sería maravilloso entrenar a Sinner, me gusta su actitud"

El preparador valenciano, actualmente al margen del circuito y centrado en otros asuntos y en su academia, tiene proyectado regresar en un momento dado a la primera línea de la competición a pesar que desde que dejó de dirigir al jugador murciano, ahora de baja por lesión, no ha estado en ningún banquillo.

El exnumero uno del mundo y exentrenador de Alcaraz no descarta ninguna posibilidad. Incluso la de dirigir a Sinner, eliminado precipitadamente de Roland Garros. En una entrevista con el periódico italiano Corriere della Sera, Ferrero consideró como un gran aliciente preparar a Sinner, tantas veces rival.

"Hace unos meses habría dicho que no podía entrenar a Sinner. La ruptura con Carlos Alcaraz todavía estaba reciente y no estaba preparado. Ahora me siento más fuerte y digo ¿Por qué no?. A Sinner le encanta trabajar duro y está dispuesto a hacer todo para ser número uno. Me gusta su actitud y sería maravilloso entrenarle", dijo en la publicación italiana.

Ferrero reconoce que gran parte de su última etapa con Alcaraz se centró en la rivalidad con Sinner. "Durante años entrené a Alcaraz con el objetivo de vencer a Sinner. Las mejoras se centraron en ganar a Sinner".

El entrenador reconoce en la entrevista que fue muy exigente con Alcaraz durante todo el tiempo que le llevó y que, por ejemplo, el jugador murciano no se hubiera comprado un yate como ha hecho hace poco.

"Le impuse un entrenamiento duro y disciplina desde el principio. Muchas veces le llevé al límite y le mantuve con los pies en la tierra. Yo trabajo así, hago así las cosas. Y eso dio sus frutos", dijo.

"Conmigo Carlos no se hubiera comprado un yate de 9 millones de euros. Le dije muchas veces no. Pero era como de mi familia y así educo yo a mis hijos", subrayó.

Sobre la precipitada eliminación en la presente edición de Roland Garros del número uno del mundo ante el argentino Juan Manuel Cerúndolo, en un partido que tenía ganado, Ferrero explicó que "Sinner sufrió un bajón físico. Ganaba por 5-1 en el tercer set. Estaba muy bien, muy superior y de pronto colapsó. Hacía calor pero no para que le sucediese eso. Creo que acusó el esfuerzo de los meses anteriores porque jugó demasiado y no tuvo tiempo para recuperarse".

El técnico español achacó el bajón del italiano a la carga arrastrada a lo largo de la temporada. "Sabía que iba a acusarlo y que notaría la fatiga en París pero pensé que iba a ser más tarde. Fue increíble que no aguantara más con Cerúndolo".

Sobre la rivalidad entre Sinner y Alcaraz y los grandes momentos entre ambos jugadores, el valenciano destacó el Abierto de Estados Unidos del 2022 y la final de Roland Garros del pasado año. "Mi momento favorito es el Abierto de Estados Unidos del 2022, en el cuarto set, cuando Carlos salvó una bola de partido. Creo que ese partido fue el inicio de la gran rivalidad entre los dos. La final de Rolan Garros del año pasado, con Sinner con tres puntos de partido, también. Allí ocurrió algo mágico. Carlos no se rinde nunca ni cuando parece derrotado. Es un guerrero".

"Lo que más echo de menos de mi época con Alcaraz es su actitud en la pista. Era agresiva pero siempre con una sonrisa. Le he visto crecer desde los 15 años y llegó a un nivel que no creía posible", reconoció Ferrero que echa de menos su etapa con el murciano.

"Pensar en mi relación con Alcaraz me trae muchos recuerdos y siento, como es normal, algo de tristeza. Pero estoy bien. Le di todo lo que pude y hablar de ello no es fácil", añadió Ferrero que apenas tiene contacto con el jugador de El Palmar, en plena recuperación de su muñeca derecha.

"No hablo mucho con él. Le escribí cuando ganó el Abierto de Australia y en Doha y hablamos cuando se lesionó. Pero nada más. Los dos necesitábamos espacio para empezar otra vez", indicó Ferrero que elogió el trabajo de Samu López, el entrenador actual de Alcaraz y que formaba parte ya del equipo.

"Es imposible que un entrenador nuevo se adapte en un mes. Samu López siguió desde ahí. Todo. Como compite y como se mueve es algo que viene de lejos. No solo es cosa mía porque Samu López ya estaba en el equipo. Cuando logró el punto de partido con Novak Djokovic todavía me sentía muy cerca de Carlos", dijo Ferrero.