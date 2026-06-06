La pareja de oro Granollers-Zeballos se consagra en París

"Llega un momento en el que vimos que en individual no llegábamos a más y que podíamos alargar nuestra carrera y optar por títulos que no conseguíamos en individuales. Y había que adaptarse", analiza Granollers poco después de superar en la final de París al doble formado por el finlandés Harri Heliovaara y el británico Henry Patten, 6-4 y 6-2.

"Fue una forma de renacer en esta profesión y me siento muy agradecido de haberlo hecho", señala el argentino, que no pudo evitar las lágrimas al recibir por segundo año consecutivo la copa de campeones.

El español de 40 años y el argentino de 41 están viviendo "una tercera juventud" que les ha dado un brillo que no encontraron en individuales y que les ha llevado a la cabeza del 'ranking'.

Se convierten en la quinta pareja capaz de revalidar el título de Grand Slam sobre tierra batida y juntos consiguen su tercer 'grande', puesto que el año pasado también alzaron el Abierto de Estados Unidos.

Un camino que la pareja reconoce que "no ha sido fácil" porque ha estado jalonada de momentos difíciles, de desilusiones, como las tres finales perdidas antes de levantar el año pasado en Roland Garros su primer Grand Slam, una final a la que llegaron tras tres años cayendo en el penúltimo escalón.

"Ganar estos trofeos no es normal, hemos estado muchas veces a las puertas y hemso tenido momentos de desilusión. Eso nos hace valorarlo muchísimo", señala el español, que reconoce que la victoria el año pasado en París les quitó un peso de encima.

"Lo sentíamos sobre nuestros hombros y a veces nos hacía no jugar nuestro tenis. Y con el nivel que hemos dado hoy hemos demostrado que ya no tenemos esa carga", analiza Granollers.

Una colaboración que les ha permitido conquistar ya 16 títulos, ocho de ellos Másters 1000, además de los tres Grand Slam.

Fuera de París, perdieron las finales del Abierto de Estados Unidos de 2019 y la de Wimbledon en 2021 y 2023.

Para Zeballos los años no cuentan cuando tienes la ilusión de ir cada día a entrenar, de afrontar cada torneo "con las ganas de dar el máximo".

"A mí me encanta el tenis, me encanta ir a entrenar, ver partidos y ser cada día mejor y eso es fundamental, tener pasión. Eso lo hace todo más fácil, que sigan pasando los años y que mantengas las ganas de afrontar cada torneo, cada entrenamiento", asegura el argentino.

La pareja es reacia a ponerse nuevas metas, aunque en el punto de mira tienen ya Wimbledon, su siguiente objetivo. "Nos centramos en el día a día, todavía tenemos cosas que mejorar", dice el español, mientras el argentino sabe que con lo logrado ha conseguido ya con creces colmar sus expectativas.

"Yo ya me iría tranquilísimo", asegura Zeballos, que sin embargo sabe que la ambición sigue estando ahí y que mientras esté acompañada de ilusión seguirán peleando por lograr más títulos.

En su reconquista de Roland Garros han completado una ruta perfecta hacia el título, sin perder un set y en una final que apenas les llevó 76 minutos ante la pareja número 2 del 'ranking', que se convertirá el lunes en la número 1.