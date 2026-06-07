Cobolli: "Zverev mereció más la victoria que yo"

"Lo mereció porque ha ganado, pero también porque lleva diez años en la élite, ha tenido buenos resultados y merecía un Grand Slam. Yo he sentido más la presión que él, pero estoy muy contento de la manera en la que he jugado mi primera final de Grand Slam. No es fácil afrontar este tipo de partidos", comentó el transalpino tras caer 6-1, 4-6, 6-4, 6-7(5) y 6-1.

Cobolli reconoció que Zverev, que afrontaba su cuarta final de un 'grande' "conoce mejor los momentos clave y la forma de afrontarlos".

Pero indicó que el alemán "estaba más fresco en el quinto set". "Antes de afrontarlo yo he tenido calambres, he parado cinco minutos pero ya no me he recuperado. Me dolía el cuádriceps, estaba agotado, mi cuerpo me ha abandonado en la pista", dijo.

Pese a la derrota, el italiano, que ingresará por primera vez en el top-10, aseguró que festejará "con una sonrisa" haber llegado a su final de un Grand Slam: "Nadie se esperaba que lo hiciera y ahora quiero seguir trabajando para repetirlo".

"Cuando llegas a una primera final así te convences de que puedes llegar a otras. Soy joven, sé que tengo que trabajar, pero también disfrutar de esto. Si lo consigo, estoy seguro de que puedo llegar a otras finales", comentó.