Andreeva, tras ganar Roland Garros, se acerca a un top-5 con dos cambios

La clasificación mundial del tenis femenino la sigue dominando la bielorrusa Aryna Sabalenka (9.090 puntos), quien cayó en cuartos de final ante la rusa Diana Shnaider; seguida de la kazaja Elena Rybakina (8.143), que perdió en segunda ronda contra la ucraniana Yulia Starodubtsewa; y de la polaca Iga Swiatek (6.733), eliminada en octavos por la también ucraniana Marta Kostyuk.

Al igual que Rybakina, tampoco lograron colarse entre las dieciséis mejores Pegula (6.056) y Anisimova (5.848), a pesar de lo cual suben un puesto cada una, al cuarto y al quinto, aprovechando la caída de tres lugares de su compatriota Coco Gauff (4.879), que dijo adiós en el tercer partido ante la rusa Anastasia Potapova.

Por delante de Gauff, ascendiendo desde el octavo al sexto, se sitúa Andreeva (5.751), quien disfruta estos días de la conquista del primer 'grande' de su carrera. Ese éxito lo logró ante la polaca Maja Chwalinska, beneficiada de su sorprendente y espectacular actuación, no solo para entrar en el top-100, sino para situarse la 21 del mundo. La canadiensee Viktoria Mboko (3.670) y la checa Karolina Muchova (3.438) completan el top-10.

En lo que respecta a las españolas que se sitúan entre las 100 mejores tras la relevante cita gala, Cristina Bucsa es la que tiene el lugar más alto, el 34, con 1.406 puntos, y Jessica Bouzas se queda en el puesto 54 (1.080).