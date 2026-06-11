Taylor Fritz sufre ante Landaluce

Landaluce estuvo a dos puntos del triunfo, cuando ganaba por 5-4 y 0-30 en el segundo set de un duelo que ganó el noveno jugador del mundo por 6-7(4), 7-5 y 7-6(3), después de dos horas y media.

Fritz no lograba una victoria desde el Masters 1.000 de Miami, en cuarta ronda, superado por el checo Jiri Lehecka, a causa de una tendinitis crónica en la rodilla derecha.

Nunca había jugado con Fritz el tenista madrileño que en la primera ronda superó al francés Paul-Henri Herbert. El estadounidense, especialista en hierba, superficie en la que ha logrado la mitad de sus títulos, cinco, incluido este de Stuttgart el pasado año, evitó la derrota ante Landaluce y progresó a cuartos de final donde se enfrentará al italiano Mattia Bellucci que superó al alemán Yannik Hanfmann.

Superó la segunda ronda el checo Jiri Lehecka que batió al australiano James Duckworth por 6-7(10), 6-4 y 7-6(3) y se citó en cuartos con el estadounidense Frances Tiafoe verdugo del también oceánico Rinky Hijikata.

Nick Kyrgios no fue capaz de ganar dos partidos seguidos. Invitado de la organización, tras ganar a Corentin Moutet en su estreno en Stuttgart perdió en segunda ronda contra el japonés Sho Shimabukuro, procedente de la fase previa por 4-6, 7-6(5) y 6-4. El nipón puede ser el rival del primer cabeza de serie, el estadounidense Ben Shelton, si supera a su compatriota Marcos Giron.