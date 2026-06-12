Fritz se cita con Búblik por un puesto en la final

El estadounidense Fritz, noveno jugador del mundo y segundo cabeza de serie del evento, avanzó de ronda pero con dificultades, ya que tuvo que remontar el partido al italiano Mattia Bellucci, clasificado en el puesto 79 del ránking ATP, para imponerse tras más de dos horas y media de batalla sobre la hierba alemana.

Bellucci se adjudicó la primera manga por 7-5. Sin embargo, Fritz reaccionó a tiempo y elevó su nivel con un buen servicio para igualar el choque al llevarse el segundo set también por 7-5 y consolidó la remontada con un nuevo 7-5.

En el partido previo a la final se medirá al kazajo Aleksandr Búblik, undécimo del mundo y tercer cabeza de serie, que eliminó al tenista francés Giovanni Mpetshi Perricard por 7-6(5) y 7-6(3), en un partido ajustado donde ninguno de los dos tuvo la oportunidad de romper el servicio.

Completaron las semifinales, el checho Jiri Lehecka, cuarto cabeza de serie, tras imponerse al estadounidense Frances Tiafoe por 6-4 y 7-6(4), en un partido donde Lehecka dominó desde el primer set gracias a un juego sólido y aprovechó sus oportunidades para romper el saque de su rival. Y está a la espera de conocer a su rival.

Sin embargo, Ben Shelton, primer cabeza de serie, se clasificó a los cuartos de final tras eliminar a su compatriota Marcos Giron por 6-7 (7), 6-4 y 7-5. Aunque para certificar su pase a la semifinal deberá esperar a este sábado ya que el partido contra el japonés Sho Shimbukuro se canceló por el mal estado del césped y la poca luz en la pista.