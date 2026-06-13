Jódar arranca en Queen's ante el peruano Buse

El madrileño, que no juega desde que perdió en los cuartos de final de Roland Garros, jugará este evento, el primero que disputa como profesional en esta superficie, como preparación para Wimbledon, que arranca una semana después, también en Londres.

Tras la tierra batida y su crecimiento en el ránking llega la temporada sobre pasto, donde el madrileño de 19 años carece de experiencia.

Enfrente tendrá a Buse, uno de los jugadores más sorprendentes del curso, con un ascenso impactante. Inició el ejercicio en el puesto 102 y ahora es el 35 del mundo. Nacido en Lima hace 22 años, semifinalista en Rio de Janeiro en febrero, su explosión llegó en el ATP 500 de Hamburgo, donde desde la fase previa logró el hasta ahora único título de su carrera.

Nunca ha jugado el peruano con Rafa Jodar que en su camino en Queen's tiene un eventual duelo en segunda ronda con el estadounidense Brandon Nakashima o el húngaro Marton Fucsovics.

El camino se empina para el madrileño que en cuartos apunta al australiano Alex de Miñaur o los canadienses Gabriel Diallo o Denis Shapovalov y en semifinales podría toparse con el checo Jakub Mensik, el argentino Francisco Cerúndolo. Por el otro lado del cuadro, con los que solo se mediría en la final, circulan el checo Jiri Lehecka, el croata Marin Cilic, el británico Cameron Norrie, el estadounidense Tommy Paul o el español Alejandro Davidovich.

Davidovich, de hecho, empezará contra Cameron Norrie y si gana, le espera el vencedor del duelo entre el francés Corentin Moutet o un jugador procedente de la fase previa. Mientras que el otro español en la competición, Jaume Munar, arranca ante Tommy Paul.

Jódar lleva días con sesiones de entrenamiento en Londres, de adaptación a la superficie que inicia en Queen's y que sigue en Eastbourney luego Wimbledon. No se ejercitaba en hierba el madrileño desde hace casi dos años cuando jugó el torneo júnior del All England Club.