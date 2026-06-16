Tenis
16 de junio de 2026 a la - 14:40

El chileno Tabilo se despide de Queen's

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Londres, 15 jun (EFE).- El chileno Alejandro Tabilo, número 31 del ranking ATP, se despidió de Queen's, de categoría 500, que se disputa en Londres sobre hierba, tras caer en primera ronda ante el australiano Rinky Hijikata por 6-2 y 6-4.

Por EFE

Tabilo fue a contracorriente y se vio superado durante todo el duelo por el australiano, que no le dio ninguna opción en ambos sets.

En la primera manga, Hijikata consiguió romper el servicio de su rival hasta en dos ocasiones para vencer sin complicaciones por un rotundo 6-2.

Ya en la segunda, el australiano realizó un 'break' en el quinto juego que mantuvo durante toda la manga para cerrar el duelo.

Hijikata se verá las caras en segunda ronda con el ganador del duelo entre el polaco Kamil Majchrzak y el checo Jiri Lehecka.

En otros partidos de la jornada, el francés Ugo Humbert derrotó al croata Marin Cilic (7-5 y 6-3) y se enfrentará al serbi Hamad Medjedovic, que venció al francés Arthur Rinderknech por un doble 7-6.

Por otro lado, el primer cabeza de serie del torneo, el australiano Álex de Miñaur salió victorioso de su duelo ante el canadiense Gabriel Diallo al que batió por 7-6(8) y 6-3.