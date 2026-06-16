Serena Williams pierde en dobles frente a Olmos y Routliffe

Serena saltaba a la cancha del torneo de Berlín con la invitación para Wimbledon, otorgada oficialmente este martes, bajo el brazo. La estadounidense de 44 años, ganadora de 23 títulos del Grand Slam individuales, jugará en el All England Club junto a su hermana por primera vez desde el 2022.

La menor de las Williams anunció días atrás que volvía a la competición tras cuatro años retirada. Y así hizo en el torneo de Queen's, también en dobles, junto a la canadiense Victoria Mboko. Ganaron un partido pero tuvieron que dejar el evento a causa de una lesión en la rodilla derecha de su compañera.

Mientras, Olmos y Routliffe se enfrentarán en segunda ronda al dueto formado por la italiana Sara Errani y la estadounidense Nicole Melichar-Martínez que ganaron a las chinas Xinyu Jiang y Yi Fan Xu por 6-2 y 7-5.