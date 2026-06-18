Tenis
18 de junio de 2026 a la - 09:15

Svitolina y Noskova avanzan a cuartos de final en Berlín

Imagen sin descripción

Redacción deportes, 18 jun (EFE).- La ucraniana Elina Svitolina se clasificó este jueves para los cuartos de final del torneo de Berlín, categoría WTA 500 sobre hierba, al derrotar a la tenista alemana Eva Lys por 6-3 y 6-2, al igual que la checa Linda Noskova, que eliminó a la francesa Diane Parry por un doble 6-2.

Por EFE

Svitolina, número ocho del mundo y cabeza de serie número seis del torneo, buscará una plaza para las semifinales frente a la ganadora del duelo entre la kazaja Elena Rybakina, segunda máxima favorita, y la filipina Alexandra Eala.

Tras hacerse con el primer set, la jugadora ucraniana mantuvo la superioridad en el segundo, en el que Lys solo aguantó hasta el 2-2 antes de perder el servicio.

También se metió en cuartos de final Noskova, número trece del mundo y octava favorita del torneo, quien derrotó a Parry por 6-2 y 6-2.

Noskova se enfrentará a la española Paula Badosa, quien protagonizó la sorpresa del torneo al eliminar a la estadounidense Coco Gauff, séptima del mundo, en octavos de final por (1-6, 6-3 y 6-2).