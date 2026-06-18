Svitolina y Noskova avanzan a cuartos de final en Berlín

Svitolina, número ocho del mundo y cabeza de serie número seis del torneo, buscará una plaza para las semifinales frente a la ganadora del duelo entre la kazaja Elena Rybakina, segunda máxima favorita, y la filipina Alexandra Eala.

Tras hacerse con el primer set, la jugadora ucraniana mantuvo la superioridad en el segundo, en el que Lys solo aguantó hasta el 2-2 antes de perder el servicio.

También se metió en cuartos de final Noskova, número trece del mundo y octava favorita del torneo, quien derrotó a Parry por 6-2 y 6-2.

Noskova se enfrentará a la española Paula Badosa, quien protagonizó la sorpresa del torneo al eliminar a la estadounidense Coco Gauff, séptima del mundo, en octavos de final por (1-6, 6-3 y 6-2).