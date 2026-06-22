Del drama de Trungelliti a la victoria de Juan Manuel Cerúndulo

El tenista argentino Marco Trungelliti reemplazó en el último momento a su compatriota Camilo Ugo Carabelli en el ATP de Eastbourne, que tuvo que retirarse del torneo de hierba por una lesión, pero este no pudo estrenarse con victoria en su debut.

En el inicio del encuentro, Pinnington Jones luchó por llevarse el primer juego, tras romper el saque de su rival en hasta dos ocasiones claves del partido y se impuso 5 a 3 en el marcador. Trungelliti fue paciente y consiguió eliminar las diferencias ganando los dos primeros juegos y se llevó el primer juego por 7 a 5.

El número 153 del mundo, no dio el partido por perdido y comenzó dominando la segunda manga en los tres primeros puntos de juego, mientras que el argentino gozó de las oportunidades para remontar el 5-3 en el marcador, pero una pérdida de saque en el cuarto juego le condenó y el británico se llevó su primer juego por 6 a 3.

Pinnington Jones consiguió su oportunidad de empate en el tercer juego por 3-3, pero Trungelliti reaccionó para recuperar la diferencia en el cuarto juego.

Tras varios despistes, pérdidas de servicio y roturas de saque, el argentino vio mermadas sus opciones mientras veía el auge del británico. Así lo confirmó Pinnington Jones que cerró la tercera manga con victoria por 7-5 y eliminó al número 94 del ránking ATP en casi tres horas de partido.

Del drama de Trungelliti a la victoria de su compatriota Juan Manuel Cerúndolo, octavo cabeza de serie por 6-4, 4-6 y 7-6(5) contra el belga Raphael Collignon, en dos horas y media de partido que le clasificó para la segunda ronda del torneo de Eastbourne.

Fue un partido muy ajustado. El primer set cayó del lado de Cerúndolo por 6-4, que comenzó dominando e imponiendo su juego en la pista de hierba, a pesar de que Collignon no le quiso perder la pista en el marcador.

Así fue en la segunda manga, cuando el belga logró llevarse el quinto juego tras el empate 4-4 y sentenciar en treinta y cinco minutos el segundo set, de nuevo por un 6-4.

El juego más largo fue el tercero, donde al argentino le costó llevarse la victoria tras más de una hora, cuando forzó el 'tie-break' en el 6-6, que finalmente se llevó por 7 a 5, tras varias pérdidas de servicio del belga.

Cerúndulo ya espera conocer a su rival en los octavos de final del torneo británico de hierba, que saldrá del partido entre su compatriota Román Andrés Burruchaga (66) y el británico Arthur Fery (118).