Campeona de Wimbledon 2023 recibe cuatro años de suspensión

Marketa Vondrousova no entregó la muestra requerida a un oficial de control antidopaje (OCD) que le notificó dicha prueba fuera de competición en su domicilio el pasado 3 de diciembre, informó este lunes la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA).

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Durante el juicio, la tenista de 26 años, alegó que sufría de estrés y de mala salud mental como argumentos para justificar que toma de decisiones había sido afectada.

El tribunal que llevaba el caso concluyó que su argumentación no ofrecía “ninguna justificación convincente” para la negativa a la prueba.

Según las normas antidopaje, la sanción inicial por negarse a un control debe ser la misma que si hubiera dado positivo. Esto garantiza que nadie que se dope pueda cumplir una sanción menor simplemente por negarse a someterse a la prueba.

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“Las pruebas impredecibles son una herramienta esencial para proteger el deporte limpio. El tribunal independiente finalmente apoyó ese principio. Este caso es un recordatorio importante de que los jugadores pueden ser sometidos a pruebas en cualquier momento y lugar, y que la negativa conlleva un riesgo significativo”, dijo en un comunicado la directora ejecutiva de la ITIA, Karen Moorhouse.

Así, Vondroušová, que alcanzó el sexto puesto en el ránking mundial individual en setiembre de 2023, el mejor de su carrera, ha sido sancionada hasta el 21 de junio de 2030. Mientras esté suspendida, no podrá jugar, entrenar ni asistir a ningún evento organizado o sancionado por la ITF, la WTA, la ATP, los Grand Slams o cualquier asociación nacional.

El escrito completo se publicará más adelante. Ahora, tanto la jugadora, la ITIA como la Organización Nacional Antidopaje tendrán derecho a apelar la decisión ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo si así lo desean.