Tenis
22 de junio de 2026 a la - 04:50

Noskova accede al top diez de la lista mundial que lidera Sabalenka

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Madrid, 22 jun (EFE).- La checa Linda Noskova, ganadora este domingo del torneo de Berlín, ha accedido por primera vez en su carrera al top diez de la clasificación de la WTA que sigue liderada por la bielorrusa Aryna Sabalenka.

Por EFE

Noskova, que dejó en el camino de su primera victoria sobre hierba a la mexicana Renata Zarazúa, a la francesa Diane Parry, a la española Paula Badosa, a la filipina Alexandra Eala y a la estadounidense Jessica Pegula, se convierte además en la primera checa de la lista al superar a Karolina Muchova, ahora undécima.

Sabalenka domina la tabla con 9.090 puntos, por los 8.143 de la kazaja Elena Rybakina y los 6.733 de la polaca Iga Swiatek, mientras que Pegula sigue siendo cuarta (6.380) por delante de la rusa Mirra Andreeva (5.751).

La subida de Noskova también provoca que bajen un puesto la suiza Belinda Bencic (12) y la ucraniana Marta KIostyuk (13).