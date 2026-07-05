Auger Aliassime gana la batalla épica a Davidovich y Wimbledon se queda sin españoles

Davidovich, último representante de la Armada en Londres, tuvo sus oportunidades pero, lastrado por una lesión en el tobillo de la que fue dos veces atendido, y por una resistencia heroica, terminó por ceder ante el talento y la frescura de su rival. Mantuvo el tipo, pudo ganar el segundo set y emergió en el cuarto, cuando parecía abatido y se vació. Cayó claramente en el quinto, superado por la merma física y por un adversario inspirado que se instala entre los ocho mejores del torneo, su techo en Londres, por segunda vez en su carrera.

Esta fue una batalla épica que pudo caer de cualquier lado y que logró el canadiense mientras Davidovich se marchó ovacionado. Ahora, cinco años después de la última vez, no habrá jugadores españoles en la segunda semana en Londres.

En el único cara a cara de octavos de dos jugadores sin perder un set fue el norteamericano el que salió reforzado. No había cedido su saque en todo lo que va de evento. Y no lo hizo hasta el décimo juego del cuarto set, cuando sacó para cerrar el partido. Davidovich se aferró a la pista. Lo consiguió cuando estaba contra las cuerdas. En las siete oportunidades anteriores no lo logró. Especialmente determinante aquella del segundo set, cuando tuvo tres oportunidades, al resto para cerrar la manga y alargar su ventaja.

Regresó el andaluz en el cuarto parcial, cuando el tobillo le volvió a llamar la atención. tiró de épica, de orgullo. Nada que reprocharse. Pero no le dio. Acabo vacío hasta el final, cuando después de cuatro horas y cuarto el canadiense logró cerrar el partido y frenar la progresión del español, que se marchó con el mejor resultado obtenido en Londres en el bolsillo.

El final fue dramático. Davidovich se aferró a la pista con 5-0 y el saque y salvó ocho puntos de partido. La remontada estaba lejos pero no quiso dar ninguna facilidad.

En su séptima participación en Londres, Auger-Aliassime se instaló entre los ocho mejores por segunda vez e igualó su mejor registro. El tercer jugador canadiense en la historia, hombre o mujer, en alcanzar los cuartos de final individuales de Wimbledon en múltiples ocasiones, después de Milos Raonic (quien llegó a cuartos de final en 2014 y de 2016 a 2018) y Robert Powell (1908, 1910, 1912), aprovechó su buen momento, instalado entre el top 5.

Logró Auger-Aliassime sus sextos cuartos de final de Grand Slam, los segundos seguidos después de Roland Garros. El año pasado llegó a la segunda ronda, derrotando a James Duckworth en su primer partido de Wimbledon desde 2021, antes de caer ante Jan-Lennard Struff.

Ahora está a un escalón de su mejor resultado en un Grand Slam, las semifinales: en el Abierto de Estados Unidos en 2021 (derrota ante Daniil Medvedev) y en 2025 (derrota ante Jannik Sinner).

Felix Auger cortó la racha de Davidovich que llevó impulsado por la conquista de su primer título, en Mallorca hace una semana, también en Hierba. Ocho victorias seguidas que se quedaron en la pista del All England Club de donde salió reforzado.

Antes de Wimbledon esta temporada, Auger-Aliassime llegó a los cuartos de final tanto en 's-Hertogenbosch (derrotó a Kamil Majchrzak) como en Halle (derrotó a Frances Tiafoe) aunque su mejor resultado en este 2026 fue la conquista de su novento título en el circuito, en Montpellier, además de la final de Róterdam y las semifinaels de Dubai.

Ahora le espera el serbio Novak Djokovic que superó al Ruso Roman Safiullin.