Djokovic: "El récord no era una prioridad"

"No lo he pensado. Ni siquiera lo sabía hasta después de ganar el último partido. Ahora me parece irrelevante", dijo sobre el registro que superó respecto a Roger Federer mientras destacó que no se sintió bien en la pista.

"No me he sentido bien así que me sentí aliviado al terminar y lograr ganar. No disfruté. Estoy feliz de ganar pero no me lo he pasado bien y espero que en el próximo partido sea más positivo en este aspecto", dijo el ganador de veinticuatro Grand Slam.

El balcánico no tuvo buenas sensaciones. "Físicamente estuve más o menos bien pero no me gustó como jugué. No disfruté. También tiene que ver que Safiullin jugó muy bien y no encontré el nivel", añadió. "Pero ganar es ganar aunque sea poco vistoso. Espero mejorar", precisó

Djokovic dijo que disfrutó de la pelea en la pista, "en cierto modo del sufrimiento, del esfuerzo y de la manera de ganar. Jugó un tenis de alto nivel, estuvo inspirado. Estoy contento de haber encontrado la manera de ganar que es lo que busco".

El balcánico de 39 años destacó que le cuesta más recuperarse tras los partidos. "Dedico más que nunca a recuperarme y es por la exigencia del cuerpo y el desgaste. Me quita mucho tiempo", explicó. "Busco y recurro a la tecnología para mejorar la recuperación, como cámaras hiperbáricas y el frío".

Djokovic ahora tira de experiencia. "He jugado muchos partidos y torneos importantes. Soy perfeccionista y quiero siempre mejorar. no siempre puedo y me cuesta aceptarlo", indicó.