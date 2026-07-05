El brasileño Matheus Pucinelli gana el Challenger de Quito "después de años difíciles"

El partido resultó intensamente disputado, con Casanova aprovechando su gran momento en el arranque del partido adjudicándose el primer set, pero Pucinelli reaccionó y trabajó en forma fluida para ganar los dos set finales que le valieron para sumar los 50 puntos del torneo para su clasificación de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP).

"Estoy feliz porque vengo de unos años muy complicados, desde que gané mi primer Challenger (Chile 2023), han sido años duros, no pude subir mucho mi ranking, pero mantuve el nivel, a pesar que la parte física me costó. Esta semana pude traer mucha confianza para adentro y creo que eso es lo más importante", señaló Pucinelli.

Y agregó: "Fue un partidazo, muy gratificante para mí de poder dar la vuelta. Estoy muy feliz de llevar este título a Brasil, para mí, para mi familia, para mi equipo de trabajo, especialmente para mi fisioterapista con el que vengo trabajando hace mucho tiempo en mi recuperación".

El flamante campeón, de 25 años, llegó a la final tras vencer en la primera ronda por 7-5 y 6-3 al colombiano Johan Rodríguez; luego se impuso por 6-2 y 6-0 al chileno Daniel Núñez; derrotó al mexicano Alan Magadán por 6-1, 6-7(4) y 6-4 y en semifinales por 6-3, 4-6 y 6-4 al colombiano Samuel Heredia.

Por su parte, Casanova se adjudicó 25 puntos para la clasificación de la ATP.