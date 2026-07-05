Sabalenka: "No demostré que soy la número 1"

"Por ahora soy la número uno del mundo pero por el nivel que mostré este domingo no fui la número uno. El sábado sí lo era. No quiero pensar en el ránking en este momento. Solo quiero olvidarme del tenis e intentar recuperar y ponerme en la mejor forma", analizó la tenista de Minsk.

Sabalenka no termina de ser capaz de llegar a la final de Londres, el único Grand Slam en el que no ha pujado por el título. Las semifinales son su tehco.

"No estoy contenta en cómo jugué", dijo. "Osaka me superó en potencia y tuvo un nivel increíble. Lo intenté e hice todo lo posible, pero no es este mi año", agregó Sabalenka que también cayó antes de semifinales en Roland Garros.

"A veces ocurre que la rival es mejor. Sales, haces lo que puedes y aún así pierdes el partido. Estoy decepcionada y felicidades a Naomi, la deseo lo mejor", añadió.

Sabalenka reconoció estar contrariada. "Esta vez no habrá situaciones divertidas, no tengo ninguna emoción. Solo doy respuestas cortas", insistió.