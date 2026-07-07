Mundial 2026: A qué hora y dónde ver los partidos del martes 7 de julio

Argentina vs. Egipto: El campeón busca el orden frente al ímpetu de los Faraones

La Albiceleste salta a la cancha del Mercedes-Benz Stadium de Atlanta con el cartel de favorita, pero también con alarmas encendidas. Tras liderar su grupo sin sobresaltos, el equipo sufrió un inesperado dolor de cabeza en los dieciseisavos de final al vencer con lo justo por 3-2 a una combativa Cabo Verde. El pitazo inicial sonará a las 13:00 horas de y Paraguay.

En la otra vereda, Egipto llega sin nada que perder y con la historia ya escrita. El seleccionado africano firmó su mejor participación mundialista al meterse por primera vez entre los 16 mejores del mundo. Tras avanzar de fase, eliminaron a Australia en una dramática tanda de penales luego de empatar 1-1 en el tiempo reglamentario. Su propuesta para frenar al campeón será un bloque defensivo muy bajo y transiciones rápidas comandadas por la jerarquía de sus atacantes.

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Suiza vs. Colombia: Choque de estilos por un lugar en la élite

El cierre de la llave de octavos se trasladará al BC Place de Vancouver, Canadá, a partir de las 17:00 horas de Paraguay. Será un auténtico duelo de fuego contra hielo, donde la alegría y el desparpajo sudamericano chocarán de frente contra el orden europeo. El ganador de este cruce se consolidará formalmente como la gran amenaza para las potencias históricas en la siguiente ronda.

Suiza representa la disciplina hecha equipo. Fiel a su tradición en torneos mayores, el conjunto helvético edificó su camino desde el orden táctico y el equilibrio. En la ronda previa, despacharon con autoridad a Argelia por 2-0. Frente a ellos estará la selección de Colombia, que arrastra un presente de alto vuelo y se consolida como una de las grandes sensaciones estéticas del torneo. Los cafeteros se metieron en esta instancia tras vencer 1-0 a Ghana en un compromiso que dominaron de principio a fin.

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¿Dónde seguir los partidos en vivo?

Para seguir el minuto a minuto, la emocionante transmisión del encuentro llegará a todo el territorio a través de la 730 del dial. Transmitirán el encuentro ABC Cardinal 730 AM y ABC del Este 107.1 FM, ABC TV Paraguay en YouTube.

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Cronograma de partidos

13:00 — Argentina vs. Egipto (Atlanta)

Árbitro: François Letexier (Francia)

Transmisión: El Trece / GEN / Unicanal

17:00 — Suiza vs. Colombia (Vancouver)

Árbitro: Iván Barton (El Salvador)

Transmisión: El Trece / GEN / Unicanal

¿En qué canales ver los partidos?

GEN

Tigo Star: Canal 12 y 612 HD

Personal TV: Canal 12 o 51

Claro TV: Canal 16

Copaco IPTV: Canal 8

Unicanal

Tigo Star: Canal 8

Personal TV: Canal 17 o 23

Claro TV: Canal 20

Copaco IPTV: Canal 27

El Trece