Arthur Fery: "Cada vez me siento menos francés; me siento muy británico"

Fery nació hace 23 años en Sevres, en Altos del Sena, en las afueras de Francia. Su madre fue tenista profesional y cuando era un niño se trasladaron a Londres, cerca del barrio de Wimbledon. El jugador de 23 años no tiene dudas ya y se considera un británico más.

"Cada vez me siento menos francés. Hace diez años me sentía más francés que inglés pero ahora ya no. Me siento muy británico. Vivo aquí y todo está aquí, mis amigos... entreno y estudié aquí. Mis padres son muy franceses y hablamos francés en familia pero mis raíces están ahora muy unidas a Londres", explicó.

"Empiezo a notar la importancia de ser el último británico en el torneo. Es algo que crece cada partido que gano. Pero todo va muy rápido y no miro el entorno ni las redes", aclaró Arthur Fery que siente "especialmente" el apoyo en Londres. "juego para Gran Bretaña", subrayó a pesar de que nació en Francia y de que sus padres son franceses.

Sobre el partido, reconoce haber sentido la presión. "Estaba nervioso porque sabía que podía ganar a mi rival aunque fuera la primera vez que jugaba unos cuartos de final de un Grand Slam. Pero tenía la sensación y la convicción de que podía ganar a Cobolli.

"Me sentí con confianza al enfrentarme a un jugador con el que ya había jugado y en un gran escenario. Noté durante el partido que todo estaba igualado pero siempre con una pequeña ventaja. Ganar el segundo set fue clave"

"Siempre confié en mi y pensé que puedo ser de los mejores del mundo. He ido partido a partido sin más.", dijo Fery que está preparado para hacer frente al alemán Alexander Zverev, número tres del mundo y campeón de Roland Garros.

"He mejorado mi defensa y también para hacer frente a los grandes sacadores. Asumo que voy a recibir muchos saques directos pero creo que resto muy bien y pretendo ejercer presión en eso. En otros partidos antes estuve cerca de perder pero seguí y obligaba a mis rivales a ganar", destacó el británico motivado por el permanente apoyo del público.

"El público me ayuda muchísimo en la pista central y uso ese apoyo en los momentos clave para presionar al rival. Zverev es u n paso más pero estoy preparado para el desafío. No tengo nada que perder y saldré a hacer mi juego y a ver hasta donde me da", indicó el británico que se ha adaptado a las circunstancias y al calor.

"Estoy cansado porque hacía calor y lo noté. Sé que puedo competir incluso cuando estoy fatigado o en condiciones adversas. Puedo jugar y plantar cara en cualquier situación", advirtió Fery que se mostró agradecido por la presencia de la reina consorte Camilla al partido contra Cobolli.

"La reina vino a vernos cuando ya íbamos a saltar a la pista. Nos saludó a Flavio Cobolli y a mi. Fue un placer conocerla y un honor que me viera jugar. Todo esto hace que sea todo muy especial. Me felicitó", desveló Fery que apuntó que el domingo, día de la final de Wimbledon, es su cumpleaños. "Sería fantástico jugar además la final".