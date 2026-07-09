Trinidad y Tobago y Cuba pasan a la liguilla por el ascenso al Grupo III de la Copa Davis

La serie, disputada en las canchas de polvo de ladrillo del Rakiura Resort, de la ciudad paraguaya de Luque, se decantó rápidamente a favor de los trinitenses gracias al punto en sencillos alcanzado por el raqueta Kamran Curtis ante César Coloma, en 1 hora y 31 minutos y con pizarra 6-4 y 6-1.

Contra las cuerdas después de haber perdido en la primera fecha ante Cuba, los hondureños confiaron en Guillermo Bennaton para el segundo partido de sencillos. Pero el tenista Dillon Beckles precisó de apenas 1 hora y 16 minutos para derrotarlo en sets seguidos por 6-3 y 6-1.

Finalmente, la dupla compuesta por Kale Dalla Costa y Akiel Duke venció en dobles a la hondureña, que integraron Guillermo Bennaton y Miguel Ángel López, por 6-3 y 6-0 en 1 hora y 14 minutos.

Con estos resultados, Honduras quedó sin opciones de avanzar a la liguilla final, mientras que los clasificados Cuba y Trinidad y Tobago se enfrentarán este viernes para definir al líder del grupo A de la competencia.

En la zona B, Aruba confirmó su favoritismo al vencer 2-1 a Islas Vírgenes de Estados Unidos.

En esta llave, Kyle Frankel ganó su partido de sencillos por 6-0 y 6-2 a Yared Alfred en 77 minutos, mientras que Patrick Sydow hizo lo propio ante Greame Angus, por 6-2 y 6-1, en 1 hora y 14 minutos.

Alfred y Angus lograron reponerse en el partido de dobles, que ganaron en 100 minutos por 7-5 y 6-4 a la dupla conformada por Ibian Hodgson y Sydow.

En la otra serie de este grupo, Surinam se repuso de su derrota del miércoles y venció por 3-0 a Antigua y Barbuda, que ahora suma dos caídas y queda en una posición complicada.

La jornada del viernes enfrentará a Cuba y Trinidad y Tobago en el Grupo A, mientras que en la zona B Aruba se verá las caras ante Antigua y Barbuda e Islas Vírgenes de EE.UU. hará lo propio ante Surinam.

Los dos primeros de cada zona avanzarán a una liguilla final donde enfrentarán de manera cruzada, y los ganadores de estas últimas series ascenderán al Grupo III americano de la Copa Davis.