Tenis
12 de julio de 2026 a la - 17:29

Víctor Pecci: “Hoy el tenis es mucho más profesional; nosotros aprendíamos casi por intuición”

Víctor Pecci sentado en un estudio de radio, vistiendo camiseta negra con la palabra 'REBEL', hablando con gestos expresivos.
La leyenda del deporte nacional, Víctor Manuel Pecci (70 años), estuvo en el Polideportivo de ABC Cardinal donde habló de su carrera y la actualidad del tenis.Silvio Rojas

Hablar de Víctor Pecci es hablar de una de las páginas más gloriosas del deporte paraguayo. Finalista de Roland Garros en 1979, campeón de múltiples torneos internacionales y referente de varias generaciones, el extenista visitó El Polideportivo de ABC Cardinal para repasar los momentos más importantes de su carrera, analizar la evolución del tenis y valorar el presente que vive el paraguayo Daniel Vallejo.

Por David Rolón

Pecci recordó que sus primeros pasos en el tenis fueron casi naturales. Creció en una familia vinculada a este deporte y comenzó a jugar en las canchas del Club Centenario sin imaginar que algún día competiría entre los mejores del mundo.

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“Yo no empecé pensando en ser profesional. Jugaba porque me divertía. También hacía fútbol y natación, pero poco a poco fui destacando en el tenis y todo se fue dando paso a paso”, comentó.

Víctor Pecci, con camiseta negra y micrófono, habla mientras un hombre joven lo observa con interés en un ambiente colorido.
Víctor Manuel Pecci mostrando la raqueta que utilizó en la final de Roland Garros en el Polideportivo de ABC Cardinal.

Su despegue llegó tras conquistar torneos juveniles en Sudamérica y disputar Roland Garros Junior. Sin embargo, el momento que cambió definitivamente su carrera fue permanecer seis meses en Europa después de aquel viaje.

“Ahí fue cuando vi por primera vez jugar a los mejores del mundo. Me di cuenta de que no estaba tan lejos de poder competir con ellos y decidí apostar por el profesionalismo”, recordó.

Un tenis muy distinto al de hoy

Pecci explicó que la evolución del deporte ha sido enorme en las últimas décadas, principalmente por la preparación integral de los jugadores.

Víctor Pecci, mayor, con expresión neutral, escucha a un hombre joven en camiseta negra hablando al micrófono en un estudio con logotipo de ABC Color.
“Yo no empecé pensando en ser profesional. Jugaba porque me divertía. También hacía fútbol y natación, pero poco a poco fui destacando en el tenis y todo se fue dando paso a paso”, comenta Pecci.

“Nosotros aprendíamos prácticamente solos. No teníamos entrenadores especializados, preparadores físicos, psicólogos ni nutricionistas. Hoy los chicos tienen todo ese respaldo desde muy pequeños y eso hace una diferencia enorme”.

El ex número uno de Sudamérica también destacó los cambios tecnológicos.

“Las raquetas actuales son mucho más livianas, grandes y potentes. Nosotros jugábamos con raquetas de metal que pesaban casi 400 gramos y con cuerdas de tripa. Hoy la velocidad de la pelota y el efecto que generan son completamente distintos”.

La inolvidable final de Roland Garros

A más de cuatro décadas de aquella histórica final frente al sueco Björn Borg, Pecci aún conserva recuerdos muy nítidos de aquella jornada en París.

Internacional de Francia Roland Garros 1979, finalista caballeros singles, es el escrito que se aprecia en la medalla que Víctor Pecci había perdido hace 45 años y está a muy poco de volver a recuperarlo.
Internacional de Francia Roland Garros 1979, finalista caballeros singles, es el escrito que se aprecia en la medalla que Víctor Pecci había perdido hace 45 años y está a muy poco de volver a recuperarlo.

“Nunca me voy a olvidar. Dormí poco esa noche porque estaba por jugar la final de un Grand Slam. Encima amaneció lloviendo y la cancha se puso mucho más lenta”.

El paraguayo recordó que logró remontar un 5-2 en contra durante el tercer set para llevarlo al desempate, aunque terminó cayendo ante uno de los mejores jugadores de todos los tiempos.

“Borg prácticamente no cometía errores. Si vos bajabas apenas un poco el nivel, él te ganaba el partido. Yo sabía que no podía jugarle desde el fondo y por eso atacaba constantemente, hacía saque y volea, buscaba acortar los puntos”.

Para Pecci, el dominio que ejerció el sueco sobre la tierra batida solo encuentra comparación con Rafael Nadal.

“Lo que hizo Borg en su época fue impresionante, pero lo de Nadal en Roland Garros es irrepetible. Ganar catorce veces el mismo Grand Slam es algo que probablemente nadie vuelva a conseguir”.

Daniel Vallejo y el crecimiento del tenis paraguayo

El paraguayo Adolfo Daniel Vallejo es una de las promesas de Paraguay en el Circuito profesional.
El paraguayo Adolfo Daniel Vallejo es una de las promesas de Paraguay en el Circuito profesional.

El extenista considera que el crecimiento de las transmisiones televisivas y las plataformas digitales permitió una mayor difusión del tenis y facilitó que nuevas generaciones sigan este deporte.

“Antes apenas se podían ver las semifinales y finales. Hoy cualquier chico puede mirar todos los partidos desde la primera ronda. Eso ayuda muchísimo”.

En ese contexto valoró la aparición de Daniel Vallejo en el circuito internacional.

“Cada vez que aparece un paraguayo en los grandes torneos, la gente vuelve a interesarse por el tenis. Ocurrió con Ramón Delgado y ahora con Dani Vallejo. Eso mantiene viva la historia y motiva a los más jóvenes”.

La fortaleza mental, clave en Wimbledon

Las checas Linda Noskova (izquierda) y Karolina Muchova, campeona y vice, respectivamente de Wimbledon.
Las checas Linda Noskova (izquierda) y Karolina Muchova, campeona y vice, respectivamente de Wimbledon.

Mientras seguían la final femenina de Wimbledon durante la entrevista, Pecci también analizó el aspecto psicológico del tenis.

“Cuando estás 5-2 arriba y tenés varios puntos para partido, la presión aumenta muchísimo. Después de dejar escapar esa oportunidad, hay que ser muy fuerte mentalmente para volver a competir al mismo nivel. El tenis exige ganar el último punto; no existe otra manera de cerrar un partido”.