Daniel Vallejo busca los cuartos de final en Bastad a qué hora y dónde ver en vivo

El encuentro está programado para las 06:00 (hora de Paraguay) y podrá seguirse en vivo a través de Disney+ Premium, en la transmisión identificada como Nordea Open.

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Vallejo buscará dar un nuevo paso en el certamen sueco frente a un rival con amplia experiencia en el circuito ATP y con el objetivo de meterse entre los ocho mejores del torneo.

El paraguayo Adolfo Daniel Vallejo había superado este martes la primera ronda del torneo ATP 250 de Bastad (Suecia) al vencer al español Miguel Damas por doble 6-3.

En una hora y 31 minutos,Adolfo Daniel Vallejo(22 años) se impuso en la Cancha 2 al españolMiguel Damas(26) por 6-3 y 6-3, accediendo a la segunda ronda del torneo ATP 250 de Bastad, en Suecia.

Vallejo marcha 71 y su mejor colocación fue 70, por lo que es altamente probable que llegue a su mejor ubicación dentro de esta ascendente carrera.

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En dobles, Dani compite con el británico Joshua Parris. Esperan rival en cuartos de final.