Tenis
14 de julio de 2026 a la - 22:34

Daniel Vallejo busca los cuartos de final en Bastad a qué hora y dónde ver en vivo

El paraguayo Adolfo Daniel Vallejo busca el pase a los cuartos de final.
El paraguayo Adolfo Daniel Vallejo busca el pase a los cuartos de final.Facebook

El tenista paraguayo Adolfo Daniel Vallejo afrontará este miércoles un exigente desafío en el ATP 250 de Bastad, Suecia, cuando enfrente al neerlandés Botic van de Zandschulp por los octavos de final del Nordea Open.

Por ABC Color

El encuentro está programado para las 06:00 (hora de Paraguay) y podrá seguirse en vivo a través de Disney+ Premium, en la transmisión identificada como Nordea Open.

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Vallejo buscará dar un nuevo paso en el certamen sueco frente a un rival con amplia experiencia en el circuito ATP y con el objetivo de meterse entre los ocho mejores del torneo.

El paraguayo Adolfo Daniel Vallejo había superado este martes la primera ronda del torneo ATP 250 de Bastad (Suecia) al vencer al español Miguel Damas por doble 6-3.

En una hora y 31 minutos,Adolfo Daniel Vallejo(22 años) se impuso en la Cancha 2 al españolMiguel Damas(26) por 6-3 y 6-3, accediendo a la segunda ronda del torneo ATP 250 de Bastad, en Suecia.

Vallejo marcha 71 y su mejor colocación fue 70, por lo que es altamente probable que llegue a su mejor ubicación dentro de esta ascendente carrera.

En dobles, Dani compite con el británico Joshua Parris. Esperan rival en cuartos de final.