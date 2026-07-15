Tenis
15 de julio de 2026 a la - 10:04

Vallejo rompe una sequía de casi 20 años para el tenis paraguayo

El paraguayo Adolfo Daniel Vallejo (22 años) cortó una sequía de casi 20 años.
El paraguayo Adolfo Daniel Vallejo (22 años) cortó una sequía de casi 20 años.

Daniel Vallejo volvió a poner a Paraguay en el mapa cortando una sequía de casi 20 años.

Por ABC Color

La victoria de Daniel Vallejo sobre el neerlandés Botic van de Zandschulp en el ATP 250 de Båstad no solo significó el pase a los cuartos de final del torneo sueco. También representó el final de una espera que se extendió por 19 años, 9 meses y 16 días para el tenis paraguayo.

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Con su remontada por 4-6, 6-3 y 7-6 (4), el joven de 19 años volvió a instalar a Paraguay entre los ocho mejores de un certamen del circuito ATP, una instancia que ningún compatriota alcanzaba desde el 2 de octubre de 2006, cuando Ramón Delgado llegó a los cuartos de final del ATP de Mumbai.

Casi dos décadas después, Vallejo escribió una nueva página en la historia del tenis nacional. Con carácter, resiliencia y un nivel cada vez más sólido en el circuito profesional, el paraguayo rompió una larga sequía y devolvió al país a una ronda de cuartos de final en un torneo ATP.

Datos: Drive Cruzado