Darderi frena la reacción de Vallejo, iguala a Zverev y repite final en Bastad

El transalpino, segundo cabeza de serie, tardó dos horas y 57 minutos en tumbar a Vallejo, que mantuvo el tipo hasta el final y llevó al límite al vencedor. De hecho, el sudamericano salvó tres puntos de partido en el segundo parcial y forzó la tercera manga.

Darderi, vigente campeón, erigido en el primer jugador que enlaza dos finales consecutivas en este torneo de categoría 250 desde el local Robin Soderling en 2010 y 2011, alcanzó su tercera final de la temporada tras la de Buenos Aires que perdió y la de Santiago, que ganó.

La de Buenos Aires, de hecho, es la única final que ha perdido en su carrera. De las seis que ha disputado, ha ganado cinco, todas en arcilla: Córdoba en 2024, Marrakech, Bastad y Umag en 2025 y Santiago en este 2026.

Darderi jugará la séptima final de su carrera contra el ganador del choque entre el ruso Andrey Rublev y el chileno Alejandro Tabilo.