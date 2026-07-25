Daria Snigur y Lilli Tagger se jugarán el título en Praga

La primera en clasificarse a la final fue la ucraniana, número 54 en la clasificación de la WTA. Despachó en dos sets (7-6, 6-3) a la checa Tereza Valentova, 63 del mundo, en algo menos de dos horas. El encuentro estuvo marcado por la igualdad y el gran número de puntos de rotura desperdiciados por ambas tenistas.

La primera manga terminó en el 'tie break', en el que Snigur se impuso por 7-4. En la segunda, fue la ucraniana la primera que sufrió una rotura de saque, pero supo rehacerse y devolverle el golpe a su rival para entrar en la primera final WTA 250 de su carrera. En su palmarés, la ucraniana solo cuenta con un título de nivel 125, conseguido el pasado mes de febrero en Oeiras (Portugal).

La otra semifinal, sobre el papel, parecía más despareja, al enfrentar a la checa Barbora Krejcikova, número 26 del mundo y apoyada por el público de Praga, contra la austriaca Lilli Tagger, 74 del 'ranking' WTA con apenas 18 años. Sin embargo, la joven no se lo puso nada fácil a la tenista local, y terminó privando a los checos de ver a su compatriota en la final (6-7, 6-3, 7-6).

La checa, que llegó a ser la número 2 del mundo en 2022, necesitó de una hora y una muerte súbita (que resolvió por 7-5) para llevarse el primer set por 7-6. En la segunda manga, Tagger consiguió romper el servicio de su rival y ponerse 4-2, lo que le permitió igualar el tanteo con un contundente 6-3 en 35 minutos.

En el set definitivo, Tagger empezó con un nuevo 'break', y lo confirmó en su turno de saque (2-0). Sin embargo, la checa le devolvió el golpe con creces y se puso por delante. Krejcikova, ganadora de dos Grand Slam individuales y siete en dobles, quería tirar de galones para resolver el set, pero Tagger fue mejor en el 'tie break' y se metió en su segunda final de nivel 250.