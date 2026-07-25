La local Korpatsch se enfrentará a Bondar en la final

La húngara y la alemana se han enfrentado en cuatro ocasiones como profesionales, y todas (tres en arcilla y una en pista dura) han terminado con victoria para Korpatsch.

Bondar, número 97 de la clasificación mundial de la WTA, fue la primera en clasificarse, si bien también fue la que tuvo la semifinal más ajustada. Tres horas y media y dos 'tie breaks' tardó en superar a la armenia Elina Avanesyan (7-6, 4-6, 7-6).

Avanesyan, que ocupa el puesto 208 del 'ranking' WTA, dio una buena imagen frente a la húngara, ganando un set, pero no fue capaz de clasificarse a la final. Bondar aspira a conseguir su tercer título de nivel 250, que sería el primero individual, después de los de Palermo (2022) y Lausana (2023), ambos en dobles.

Mucho menos esfuerzo necesitó Tamara Korpatsch (81 del mundo) para superar a la egipcia Mayar Sherif (6-1, 2-0, retirada). Korpatsch, originaria precisamente de Hamburgo, estaba siendo muy superior a su rival, después de resolver el primer set en apenas media hora, y mandaba 2-0 en el segundo cuando la egipcia se retiró por problemas en la pierna.