Alcaraz estrena nueva imagen mientras prepara para su vuelta a las pistas en Cincinnati

La publicación del tenista murciano, que ya acumula más de 500 mil 'me gusta', repasa algunos de sus momentos más destacados durante este mes de julio, aparte de la nueva imagen, como recuerdos de la final del Mundial en Nueva York en la que España se proclamó campeona del mundo, una foto con el exfutbolista Andrés Iniesta y un vídeo corto entrenándose.

Alcaraz lleva fuera de las pistas desde el pasado 14 de abril cuando se lesionó la muñeca derecha y, desde entonces, ha estado centrado en su rehabilitación. Esta dolencia le dejó fuera de Roland Garros y Wimbledon, dos eventos donde llegó hasta el final en 2025.

Se espera que reaparezca próximamente en el Masters 1000 de Cincinnati (del 13 al 23 de agosto) y después en el Abierto de Estados Unidos.

No es la primera vez que el actual número tres de la clasificación ATP cambia su imagen personal. Precisamente, en la última edición del Grand Slam de Nueva York en 2025, sorprendió a todos jugando rapado y se proclamó campeón.