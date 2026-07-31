Dani Vallejo inicia la gira norteamericana con el Masters 1000 de Montreal

El primer desafío del número uno del tenis paraguayo será el ATP Masters 1000 de Montreal, certamen en el que ya quedó definido su rival para la ronda de 128.

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Vallejo enfrentará el domingo, con horario a confirmar, al chino Juncheng Shang, quien ingresó al cuadro principal con ranking protegido.

En caso de superar su estreno, el paraguayo tendrá un duro desafío en la segunda ronda, donde lo espera el décimo cabeza de serie, el ruso Andrey Rublev.

Tras su participación en Canadá, Vallejo continuará su preparación con el ATP Masters 1000 de Cincinnati y posteriormente disputará el ATP 250 de Winston-Salem, cerrando así su puesta a punto antes de afrontar el Abierto de Estados Unidos.

La gira representa una oportunidad importante para que el paraguayo siga sumando experiencia y puntos en el circuito ATP frente a varios de los mejores jugadores del mundo, en una de las etapas más exigentes de la temporada.