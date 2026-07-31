Tenis
31 de julio de 2026 a la - 20:51

Dani Vallejo inicia la gira norteamericana con el Masters 1000 de Montreal

El paraguayo Adolfo Daniel Vallejo (22 años) arrancará su gira por Norteamérica.
El paraguayo Adolfo Daniel Vallejo (22 años) arrancará su gira por Norteamérica.Facebook Dani Vallejo

El tenista paraguayo Adolfo Daniel Vallejo (22 años) comenzará la próxima semana su gira norteamericana, una etapa clave de la temporada que servirá como preparación para el US Open 2026, último Grand Slam del año, que se disputará del 30 de agosto al 13 de setiembre en Nueva York.

Por ABC Color

El primer desafío del número uno del tenis paraguayo será el ATP Masters 1000 de Montreal, certamen en el que ya quedó definido su rival para la ronda de 128.

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Vallejo enfrentará el domingo, con horario a confirmar, al chino Juncheng Shang, quien ingresó al cuadro principal con ranking protegido.

En caso de superar su estreno, el paraguayo tendrá un duro desafío en la segunda ronda, donde lo espera el décimo cabeza de serie, el ruso Andrey Rublev.

Tras su participación en Canadá, Vallejo continuará su preparación con el ATP Masters 1000 de Cincinnati y posteriormente disputará el ATP 250 de Winston-Salem, cerrando así su puesta a punto antes de afrontar el Abierto de Estados Unidos.

La gira representa una oportunidad importante para que el paraguayo siga sumando experiencia y puntos en el circuito ATP frente a varios de los mejores jugadores del mundo, en una de las etapas más exigentes de la temporada.