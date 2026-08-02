El francés Arthur Gea gana el Abierto de los Cabos, su primer título en el tour de la ATP

En su primera final en el circuito, el joven de 21 años mostró una madurez de consagrado para aventajar a un Shapovalov, raqueta 68 del mundo, que jamás encontró su mejor juego y por momentos se vio cansado.

Gea se recuperó de tres puntos de quiebre en el quinto juego del primer set; agresivo con su servicio descontó y empató 3-3, para seguir adelante.

Shapovalov cometió dos dobles faltas en el octavo 'game'; el francés aprovechó y quebró para, después de confirmar su rompimiento, imponerse por 6-3.

En el segundo set, Gea se mantuvo seguro con el servicio, volvió a sacar provecho de las dobles faltas del canadiense y se fue delante 3-1.

Shapovalov, campeón defensor, quebró en el sexto juego para empatar, pero no pudo ratificar en el séptimo y Gea tomó una ventaja definitiva de 4-3. Solo le quedó mantener sus juegos de saque para imponerse 6-4.

"Jugué el torneo con la idea de ir ronda por ronda y tener este trofeo en mis manos en muy emocionante", dijo Gea, quien no pudo terminar su discurso en la ceremonia de premiación porque se echó a llorar.

Para ganar, el francés eliminó al coreano Soonwoo Kwon, al estadounidense Michael Zheng, al argentino Francisco Cerúndolo, tercer favorito, al hongkonés Coleman Wong y hoy a Shapovalov. El próximo lunes amanecerá en el lugar 81 del ránking.

El Abierto, torneo 250 de la ATP, transcurrió en cancha rápida con una bolsa de premios de 909.790 dólares; la victoria de Gea fue la décima de un jugador diferente en los 10 años del torneo.