Osaka busca recuperar confianza en Toronto antes del Abierto de Estados Unidos

“Solo espero ganar mucha confianza de cara a Nueva York”, declaró Osaka en una rueda de prensa en Toronto.

La exnúmero uno mundial reconoció que históricamente no ha obtenido grandes resultados en la ciudad canadiense, aunque confía en cambiar esa tendencia esta temporada.

“Históricamente no he jugado muy, muy bien aquí, así que espero cambiar eso este año”, señaló.

Osaka explicó que los encuentros disputados en Washington le permitieron avanzar en su preparación y extraer conclusiones pese a haber quedado eliminada.

“Creo que he podido disputar dos partidos sólidos, así que espero seguir construyendo a partir de eso”, afirmó.

“Perdí mi último partido, pero me ayudó a descubrir qué quiero hacer exactamente o cómo quiero orientar mi tenis”, añadió.

La japonesa también destacó que se siente más cómoda en la red y jugando de forma agresiva después de sus actuaciones sobre hierba, y expresó curiosidad por comprobar cómo esa evolución influirá en su rendimiento sobre pista dura.

Osaka se refirió además a su relación con su entrenador, Tomasz Wiktorowski, con quien comenzó a trabajar hace aproximadamente un año y que, según la japonesa, ha logrado sacar de ella su mejor tenis.

“Simplemente me dice la verdad todo el tiempo”, explicó la jugadora, quien añadió que ambos trabajan “realmente bien juntos” y que está ilusionada por continuar trabajando con él.

La ganadora de cuatro títulos de Grand Slam también valoró la oportunidad de disputar junto a Kei Nishikori el torneo de dobles mixtos del próximo Abierto de Estados Unidos durante la temporada de despedida del japonés.

“Significa mucho para mí jugar, supongo, en un gran escenario con él”, dijo Osaka.

La tenista añadió que es “un gran honor” que Nishikori la haya elegido como compañera y recordó que ambos ya jugaron juntos una vez en un acto benéfico, aunque perdieron “bastante mal”.