Eala accede al 'top 20' tras estrenar su palmarés en Washington

La jugadora asiática mejora ocho posiciones y se instala en la vigésima de una lista que sigue comandada por la bielorrusa Aryna Sabalenka con 8.550 puntos, por delante de la kazaja Elena Rybakina (8.56), y las estadounidenses Pegula (6.625) y Coco Gauff (5.649).

El único cambio en el 'top 10' es el ascenso al noveno puesto de la ucraniana Elina Svitolina en detrimento de la norteamericana Amanda Anisimova, que baja al décimo.

La colombiana Camila Osorio baja cuatro plazas, a la 60; la mexicana Renata Zarazúa sube diez, a la 73; la argentina Solana Sierra sigue en la 86; y la también colombiana Emiliana Arango baja dos, a la 97.