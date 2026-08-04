Filipinas celebra la "histórica" victoria de Eala, nuevo icono del tenis filipino

"¡Felicidades por otro logro histórico! Sigues redefiniendo los límites del tenis filipino e inspirando a innumerables jóvenes filipinos a soñar sin límites", declaró en las redes el presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos.

Los periódicos y portales de noticias del archipiélago abren sus portadas con el triunfo de esta joven deportista, quien a sus 21 años remontó el lunes su partido contra Pegula, número 3 del mundo y cabeza de serie del torneo, para imponerse en la final del torneo de Washington (4-6, 6-4 y 6-0).

"La historia ya no está en pausa", "Eala se corona" o "Eala hace historia en Washington", son algunos de los titulares de la prensa.

Con esta victoria, Eala, quien en julio ya alcanzó los octavos de final en Wimbledon, se coloca en el Top 20 de la clasificación de la WTA.

El ascenso meteórico de la tenista ha unido su rostro a anuncios de grandes marcas como Nike o Babolat, además de hacer crecer su rol entre patrocinadores locales, como bancos y compañías de telecomunicación.

La niña de "calcetines con volantes y mejillas regordetas", como ella misma se describió en Londres, también se ha ganado el apoyo de miles de filipinos, un país que tradicionalmente no ha estado muy vinculado a este deporte de raqueta, pero que con el auge de Eala empieza a despuntar.

"El tenis en Filipinas ha cambiado gracias a Eala. Ahora, vemos canchas totalmente reservadas y las marcas de raquetas tienen agotadas sus tallas y modelos. Muchos niños y adultos están empezando a jugar al tenis inspirados en Alex", declara a EFE la periodista deportiva filipina Beatrice Go.

Go, fundadora de la plataforma "atleta filipina" con el objetivo de empoderar el deporte femenino, comenzó a seguir a la joven tenista cuando en 2018 Eala logró una invitación para competir en el Roland Garros Junior.

"Es alguien excelente en el deporte y se expresa muy bien tanto en inglés como en tagalo. Honra sus raíces, ama a su familia y trabaja muy duro", recalca la periodista sobre la personalidad de Eala, quien sirve como "inspiración" a las jóvenes filipinas.

En un país ligado al baloncesto, por la influencia estadounidense en el archipiélago, y al boxeo, con el pugil Manny Pacquiao como máximo exponente, Eala ha surgido como un soplo de aire fresco cuyo nivel aún "no ha llegado a la cima".

"La carrera de Eala es que ha sido un crecimiento constante (...) A sus 21 años todavía le quedan mucho hitos por alcanzar, como estar en el Top 10 de la WTA o ser la número 1 del mundo. Creo que todo eso es posible", asegura Go, quien reclama un mayor esfuerzo a las autoridades para construir recintos deportivos públicos.

Eala, quien la pasada temporada perdió en la final de torneo de Eastbourne, está completando un magnífico año, en el que ha derrotado a muchas de las mejores tenistas del mundo, incluyendo también a la kazaja Elena Rybakina -número dos del mundo- o a la polaca Iga Swiatek, octava.