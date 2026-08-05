Alex Michelsen elimina a Francisco Cerúndolo, cuarta baja argentina del día en Canadá

Michelsen, 42 del mundo, derrotó a Cerúndolo (n.23) por 6-3 y 6-4 en 1 hora y 28 minutos. Michelsen se enfrentará en tercera ronda la ganador del duelo entre el español Daniel Mérida y el francés Ugo Humbert.

Cerúndolo era el último de los seis argentinos que este miércoles tenían eliminatorias de segunda ronda en Montreal. De esos seis, solo Mariano Navone y Thiago Agustín Tirante lograron pasar a tercera ronda.

Cayeron eliminados Cerúndolo, su hermano Juan Manuel, Sebastián Báez y Tomás Martín Etcheverry.

No fue una buena jornada para los tenistas latinoamericanos en Montreal, donde también dijeron adiós el chileno Alejandro Tabilo, el peruano Ignacio Buse y el colombiano Nicolás Mejía.

Por lo contrario, el brasileño João Fonseca (n.27) se deshizo del griego Stefanos Tsitsipas (n.53) y se medirá en tercera ronda al noruego Casper Ruud (n.14), verdugo de Juan Manuel Cerúndolo.