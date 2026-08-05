Mariano Navone pasa a tercera ronda en Canadá, otros tres argentinos caen eliminados

Navone, 44 del ranking ATP, remontó a Vacherot (n.18) 1-6, 6-3 y 6-3 en 2 horas y 4 minutos. En tercera ronda se enfrentará al francés Arthur Fils (n.24).

No corrieron la misma suerte los otros argentinos que disputaron este miércoles la segunda ronda en Montreal: Etcheverry (n.30) fue derrotado por el portugués Nuno Borges (n.55) por 6-4 y 6-2 en 1 hora y 42 minutos.

Báez (n.48) vio cómo el belga Zizou Bergs (n.34) le remontaba el partido por 3-6, 6-3 y 6-2 en 1 hora y 50 minutos.

Finalmente, el pequeño de los hermanos Cerúndolo (n.52) cayó por 6-1 y 6-2 a manos del noruego Casper Ruud (n.14) en apenas 59 minutos.

Siguen pendientes de concluir los partidos de segunda ronda de los también argentinos Francisco Cerúndolo (n.23) y Thiago Agustín Tirante (n.65), que se enfrentan, respectivamente, a los estadounidenses Alex Michelsen (n.42) y Taylor Fritz (n.8).

Este miércoles, también dijo adiós a Montreal el colombiano Nicolás Mejía (n.129), eliminado a manos del italiano Lorenzo Musetti (n.13) por 7-6(8) y 6-2 en 2 horas y 7 minutos.