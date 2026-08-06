Jódar le toma la medida a Musetti

Jódar, 15 del mundo, se impuso a Musetti (número 13) por 6-4 y 6-3 en 1 hora y 35 minutos. El viernes pasado, el madrileño ya derrotó al toscano por 1-6, 6-1 y 6-4 en los cuartos de final del Abierto de Washington.

Es la cuarta vez este año que Jódar llega a unos octavos de final de un Masters 1.000 después de Miami, Madrid y Roma. En Madrid y Roma, alcanzó los cuartos de final.

El partido de este jueves no empezó bien para Jódar. El madrileño desaprovechó tres bolas de 'break' en el primer juego y cedió su saque en el siguiente, lo que permitió a Musetti colocarse 2-0.

El madrileño reaccionó de inmediato con una rotura al servicio de Musetti para igualar el marcador y sumó una segunda en la recta final de la manga para llevarse el primer set por 6-4.

Jódar abrió el segundo set con un 'break' que Musetti neutralizó de inmediato, en el siguiente juego. Sin embargo, el madrileño volvió a quebrar el servicio del italiano en dos ocasiones para colocarse con 4-1.

Musetti recuperó una de esas roturas, pero Jódar, restando con 5-3, sumó una más para cerrar el partido.

"Había jugado contra él la semana pasada, pero eso no significaba que esta vez el partido fuese a ser igual", dijo Jódar en declaraciones a pie de pista, en las que se mostró muy satisfecho con su juego al resto.

"Sabía que estaba jugando muy bien, pero él también estaba jugando a un gran nivel. Aunque iba un set arriba y 4-1, el resultado era un poco engañoso", explicó el madrileño.

"Después me rompió el saque jugando un juego increíble con 4-2 y mantuvo el suyo. Creo que hice un muy buen trabajo recuperándome mentalmente después del 4-3, manteniendo mi saque y jugando puntos consistentes. Estoy muy contento con mi nivel al final del segundo set", añadió.

Este sábado, en los octavos de final, Jódar se enfrentará por primera vez al checo Lehecka, actual número 12 del mundo.