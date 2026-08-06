La eliminación de De Miñaur deja a Shelton como único 'Top 10' en tercera ronda de Canadá

De Miñaur cayó a manos del británico Cameron Norrie, 37 del mundo, por 5-7, 7-6(5) y 6-1 en 2 horas y 52 minutos.

El australiano, que también tiene nacionalidad española, tuvo una bola de partido con 5-2 al saque en el segundo set. Norrie se salvó y volvió a romperle el saque en el siguiente juego, cuando el australiano también servía para ganar, hasta forzar el 'tie-break'.

Con De Miñaur hundido, Norrie arrasó el tercer set hasta ganarlo por 6-1 al resto, aprovechando su primera bola de partido tras ponerse 0-40.

La salida del australiano deja al Masters 1.000 de Montreal casi huérfano de primeras espadas cuando apenas se disputa la tercera ronda del torneo.

A las ausencias de Jannik Sinner (n.1), Carlos Alcaraz (n.3) y Novak Djokovic (n.5) se suman las eliminaciones en segunda ronda de Alexander Zverev (n.2), Daniil Medvedev (n.6), Taylor Fritz (n.8) y Flavio Cobolli (n.9), así como el abandono de Félix Auger-Aliassime (n.4).

Solo Ben Shelton, número 10 del mundo, resiste entre los tenistas del 'Top 10' de la ATP. El estadounidense disputará este viernes su eliminatoria de tercera ronda ante el belga Zizou Bergs (n.34).

Es la primera vez desde de Roma en 1991 que ningún 'Top 5' del ranking disputa la tercera ronda de un evento Masters 1.000.