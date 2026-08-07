Tenis
07 de agosto de 2026 a la - 16:10

Daniel Mérida avanza a octavos y se cita con Griekspoor

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Chicago (EE.UU.), 7 ago (EFE).- El español Daniel Mérida prolongó su crecimiento y ganó este viernes por 6-4, 6-7(4) y 6-1 al estadounidense Alex Michelsen para plantarse en los octavos de final del torneo de Montreal, su mejor resultado en un Masters 1.000.

Por EFE

Mérida, número 62 del mundo, ya está seguro de entrar en el top-50 gracias a esta victoria y será, como mínimo, número 47 al acabar este torneo.

Venía de ganar al francés Hugo Humbert en la segunda ronda y este viernes tuvo que sudar para imponerse a Michelsen, que le anuló tres bolas de partido en el segundo set y forzó el tercero al llevarse el desempate.

Pero la reacción de Mérida fue contundente. Se escapó 4-0 con dos roturas en los dos primeros turnos al saque de Michelsen y se abrió el camino hacia el definitivo 6-1.

Le espera el holandés Tallon Griekspoor, número 69, que eliminó al italiano Matteo Arnaldi al imponerse por 3-6, 6-4 y 6-3.