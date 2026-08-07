Daniel Mérida avanza a octavos y se cita con Griekspoor

Mérida, número 62 del mundo, ya está seguro de entrar en el top-50 gracias a esta victoria y será, como mínimo, número 47 al acabar este torneo.

Venía de ganar al francés Hugo Humbert en la segunda ronda y este viernes tuvo que sudar para imponerse a Michelsen, que le anuló tres bolas de partido en el segundo set y forzó el tercero al llevarse el desempate.

Pero la reacción de Mérida fue contundente. Se escapó 4-0 con dos roturas en los dos primeros turnos al saque de Michelsen y se abrió el camino hacia el definitivo 6-1.

Le espera el holandés Tallon Griekspoor, número 69, que eliminó al italiano Matteo Arnaldi al imponerse por 3-6, 6-4 y 6-3.