Mérida, Tirante y Fonseca avanzan a octavos en Montreal

El último en sellar el pase a octavos, por la noche local, fue Tirante, número 65 del mundo, que se impuso por 6-3 y 6-4 al australiano Alexei Popyrin.

Se citó en octavos con Learner Tien (n.19), que eliminó a Tommy Paul (n.21) en un derbi estadounidense (6-3 y 6-2).

Horas antes, Joao Fonseca, número 27 del mundo, doblegó 7-6(6) y 6-3 al noruego Casper Ruud, número catorce, para citarse con Ben Shelton, verdugo del belga Zizou Bergs.

Por su parte, el español Daniel Mérida prolongó su crecimiento y ganó por 6-4, 6-7(4) y 6-1 al estadounidense Alex Michelsen para plantarse en los octavos del torneo canadiense, su mejor resultado en un Masters 1.000.

Mérida, número 62 del mundo, ya está seguro de entrar en el top-50 gracias a esta victoria y será, como mínimo, número 47 al acabar este torneo.

Venía de ganar al francés Ugo Humbert en la segunda ronda y este viernes tuvo que sudar para imponerse a Michelsen, que le anuló tres bolas de partido en el segundo set y forzó el tercero al llevarse el desempate.

A mérida le espera el holandés Tallon Griekspoor, número 69, que eliminó al italiano Matteo Arnaldi al imponerse por 3-6, 6-4 y 6-3.

Entre los demás resultados del día, el decimotercer favorito, el checo Jakub Mensik, ganó al francés Terence Atmane (7-5 y 6-4) para cruzarse con el holandés Botic Van De Zandschulp, verdugo del polaco Hubert Hurkacz (3-6, 7-6(4) y 7-5).