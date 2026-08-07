Puertorriqueña Díaz arrasa con el oro en el tenis de mesa de los Juegos de Santo Domingo

El triunfo de la puertorriqueña sobre la mexicana Clio Bárcenas por 4-1 con parciales de 11-9, 11-2, 15-13, 9-11 y 11-7 revalidó el oro obtenido en las últimas dos ediciones de los Juegos en sencillos.

El dominio de la jugadora de 25 años se vio durante todo el partido. El cuarto juego también fue cerrado, terminando la mexicana por llevárselo con un 11-9.

Sin embargo, Díaz volvió a sacar la mejor parte en el quinto game para obtener la dorada.

El bronce en individual fue para la venezolana Camila Obando y la puertorriqueña Brianna Burgos.

Durante el torneo, Díaz no perdió un solo partido individual puesto que terminó invicta tanto en sencillos como en sus enfrentamientos de la modalidad de equipos.

Las tres preseas áureas ganadas por Puerto Rico este viernes los deja como líder indiscutible en el medallero del tenis de mesa con un total de ocho, cuatro de ellas de oro.