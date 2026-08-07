Sabalenka, Swiatek y Pegula avanzan en el Abierto de Canadá

Sabalenka, primera cabeza de serie, cerró la jornada en la pista central con una victoria por 6-3 y 6-4 ante la china Zhang Shuai, que ofreció más resistencia de la que refleja el marcador y obligó a la bielorrusa a mantener la concentración hasta el último juego.

"Estoy contenta con el nivel, contenta con la victoria en dos sets y contenta de que la lluvia no parara nuestro partido", señaló Sabalenka, que destacó la capacidad de Zhang para mantenerse en el partido hasta el último punto.

Swiatek, séptima cabeza de serie, apenas necesitó 66 minutos para eliminar a la suiza Viktorija Golubic por 6-2 y 6-1. La polaca empezó perdiendo su servicio, pero reaccionó inmediatamente y llegó a encadenar siete juegos consecutivos entre el final de la primera manga y el comienzo de la segunda.

"Me sentí bien. Al principio me costó encontrar el ritmo. Pero después del primer juego sentí que estaba jugando cada vez mejor hacia el final del partido", explicó Swiatek, que destacó su capacidad para neutralizar los golpes cortados de Golubic y controlar el ritmo de los intercambios.

También avanzó la estadounidense Jessica Pegula, tercera favorita, que venció a la uzbeka Kamilla Rakhimova por 6-4 y 6-0 en un partido interrumpido por la lluvia cuando dominaba 4-0 y 40-15 en el segundo set.

Pegula tuvo que realizar tres calentamientos a lo largo del día debido a las interrupciones. "Tener que hacer tres calentamientos distintos hoy definitivamente no fue fácil, pero era de esperar", afirmó la estadounidense, que sumó su victoria número 40 de la temporada.

La sorpresa más destacada de la jornada la protagonizó la ucraniana Marta Kostyuk, décima cabeza de serie, que derrotó con autoridad a la estadounidense Madison Keys, decimonovena favorita, por 6-3 y 6-1.

Tras un comienzo condicionado por varias pausas debido a la lluvia, la ucraniana tomó el control con el marcador 2-2 y ganó diez de los siguientes doce juegos para cerrar el encuentro.

"Estoy contenta con el equilibrio que encontré en el juego. Creo que es muy difícil superar en potencia a alguien como Madison", explicó Kostyuk, que nunca había derrotado a Keys en sus dos enfrentamientos anteriores.

Kostyuk se enfrentará ahora a Swiatek, a la que derrotó hace unos meses sobre tierra batida en París. "Estoy muy ilusionada por volver a jugar contra ella en pista dura", dijo la ucraniana.

Amanda Anisimova, octava favorita, tuvo que remontar ante la checa Nikola Bartunkova para imponerse por 3-6, 6-0 y 6-4. Después de perder la primera manga, la estadounidense respondió con un set en blanco y, en el definitivo, remontó un 3-4 al ganar los tres últimos juegos.

En los otros encuentros de individuales, Ekaterina Alexandrova, decimosexta cabeza de serie, remontó ante la australiana Talia Gibson por 5-7, 6-1 y 6-3, mientras que Diana Shnaider, decimoquinta favorita, superó a Anna Kalinskaya por 6-3 y 6-3.

En dobles, Coco Gauff y Caty McNally remontaron ante Alexandrova y la canadiense Gabriela Dabrowski para imponerse por 3-6, 6-3 y 11-9 en el desempate definitivo.

Dabrowski y Alexandrova llegaron a disponer de un punto de partido con 9-8, pero las estadounidenses ganaron los tres últimos puntos.

La pareja formada por Venus Williams y la filipina Alexandra Eala fue eliminada por Miyu Kato y Ludmila Samsonova por 6-4 y 6-3.

Tras el partido, Williams elogió a su joven compañera y aseguró que ambas conectaron bien pese al poco tiempo que han podido jugar juntas.

"Alex es una estrella mundial. Es simplemente increíble. Más allá de su tenis, es una persona increíble, se expresa muy bien y es una joven impresionante", afirmó Williams, que añadió que las dos comparten la misma intención de jugar de forma agresiva.

Eala, por su parte, calificó la oportunidad de jugar junto a Williams como uno de los momentos destacados de su carrera y señaló que compartir pista con la estadounidense la obliga a elevar su nivel.

"Cuando estoy en la pista con Venus también me empuja a intentar igualar su energía", declaró la filipina.

Las hermanas canadienses Leylah y Bianca Jolie Fernandez también quedaron fuera del torneo de dobles tras perder por 6-1 y 6-2 ante Elise Mertens y Shnaider.

En el último partido de la jornada, la ucraniana Elina Svitolina derrotó a la austriaca Anastasia Potapova por 6-1 y 6-1 en algo menos de una hora.