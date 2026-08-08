Fernandez sorprende a Andreeva; Gauff, Osaka y Rybakina avanzan en el Abierto de Canadá

Fernandez, trigésima cabeza de serie y última canadiense que permanece en el cuadro individual, se impuso por un contundente 6-1 y 6-4 a Andreeva, campeona de Roland Garros, en una hora y 21 minutos.

La canadiense dominó desde el inicio a una Andreeva muy errática y solo pasó apuros cuando intentó cerrar el encuentro. Tras perder su servicio la primera vez que sacó para ganar, Fernandez no desperdició la segunda oportunidad.

"Significa mucho, especialmente sabiendo que he estado entrenando muy bien y muy duro", explicó después Fernandez, que consiguió su primera victoria de la temporada ante una jugadora situada entre las diez primeras del mundo.

La canadiense señaló que la clave fue mantener la paciencia ante Andreeva y confiar en su preparación física durante los largos intercambios.

"Si hacen falta cien golpes para desgastarla, que así sea", afirmó Fernandez, quien reconoció que ser la última representante local supone "un poco de presión", pero también "mucha más motivación".

En octavos, Fernandez se enfrentará a Osaka, undécima cabeza de serie, que arrolló a la belga Elise Mertens, vigésima favorita, por 6-1 y 6-2.

La japonesa, cuatro veces campeona de Grand Slam, no perdió su servicio, salvó las tres bolas de rotura que afrontó y rompió en cuatro ocasiones el saque a Mertens.

Osaka destacó tras el partido la capacidad de lucha de Fernandez, con quien ha disputado dos encuentros anteriores, ambos decididos en tres mangas.

"Nunca la he visto venirse abajo. Siempre sigue luchando. Eso es algo que aprecio mucho de ella", dijo Osaka, que también señaló que el servicio de las jugadoras zurdas es una de las mayores dificultades que tendrá que afrontar ante la canadiense.

Gauff, cuarta cabeza de serie, también avanzó con solvencia al imponerse a la griega Maria Sakkari por 6-1 y 6-4 en una hora y 16 minutos.

La estadounidense llegó a dominar por 5-1 en el segundo set, pero Sakkari encadenó tres juegos antes de que Gauff cerrase el encuentro la segunda vez que sacó para ganar el servicio. La estadounidense rompió cinco veces el saque de su rival.

"Sentí que tenía que ser la agresora", explicó Gauff sobre los últimos juegos, en los que Sakkari elevó su nivel. La estadounidense añadió que está intentando incorporar más juego ofensivo y más subidas a la red.

"Creo que me estoy convirtiendo en una mejor jugadora", aseguró Gauff, quien considera que todavía está "muy lejos" de alcanzar su máximo nivel.

También pasó a octavos Rybakina, segunda favorita, que derrotó a la estadounidense Ann Li por 6-2 y 7-5. La kazaja estuvo 5-3 abajo en el segundo set, pero ganó los cuatro últimos juegos, después de salvar incluso una bola de set, para evitar una tercera manga.

La filipina Alexandra Eala, vigésimo quinta cabeza de serie, necesitó dos horas y 39 minutos para superar a la estadounidense Caty McNally por 6-3, 5-7 y 6-4.

Eala, que recibió tratamiento en un pie durante el segundo set y mostró dificultades de movilidad, logró recomponerse en la manga definitiva, rompió el saque de McNally en el primer juego y conservó esa ventaja hasta el final.

En el encuentro más largo de la jornada, la suiza Belinda Bencic, duodécima favorita, necesitó tres horas y 26 minutos para eliminar a la estadounidense Taylor Townsend por 6-7 (5), 7-6 (4) y 6-4.

La rusa Liudmila Samsonova acabó con la australiana Maya Joint, procedente de la fase previa, por 7-5, 6-7 (3) y 6-2, mientras que Alina Korneeva, también procedente de la fase previa, de 19 años, continuó su sorprendente recorrido al derrotar por 6-3 y 6-4 a la decimotercera favorita, la estadounidense Iva Jovic.