El estadounidense Tien elimina al argentino Tirante y se enfrentará a Mérida en Canadá

Tien, número 19 del mundo, derrotó a Tirante (n.65) por 6-4 y 6-4 en 1 hora y 49 minutos. Pese a la derrota, los puntos obtenidos en Montreal permitirán a Tirante debutar en el 'Top 50' del mundo una vez la ATP actualice su ranking.

Tirante sorprendió a Tien con un 'break' en el primer juego del partido, pero el estadounidense se recuperó rápidamente, con una rotura en el cuarto, y volvió a romper en el décimo para apuntarse el set por 6-4 al resto.

El argentino rompió el siguiente juego de Tien en blanco para el 5-4 y se dispuso a sacar para igualar el set. Pero Tien se puso de nuevo con bolas de partido, esta vez tres. Tirante salvó las dos primeras, pero la tercera -quinta en total- se le fue a la red.

En su enfrentamiento del martes, tanto Tien como Mérida (n.63) pugnarán para meterse por primera vez a unas semifinales de un torneo categoría Masters 1.000.