Martina Calvo, a los 18 años, la más joven de la historia en ganar un título profesional

Calvo y Fernández son la quinta pareja diferente que gana un torneo del circuito en 2026. La nueva jugadora más joven con un trofeo en su palmarés supera el récord establecido por Andrea Ustero en 2025 en Burdeos.

Derrotaron en la final a Delfi Brea y Gemma Triay, que llegaban al torneo después de imponere en Málaga. Calvo y Fernández endosaron a sus rivales un 7-5, 6-3 en una hora y 45 minutos. "He cumplido un sueño. Ahora espero disputar y ganar muchas más", declaró Calvo.

En categoría masculina, Arturo Coello y Agustín Tapia volvieron a proclamarse campeones en el circuito después de perderse la final del torneo de Pretoria (Sudáfrica). Derrotaron en la final a Fede Chingotto y Ale Galán para sumar su octavo título del año.

Coello y Tapia necesitaron tres sets (6-3, 5-7, 7-5) para imponerse a sus rivales y añadir Londres a los trofeos de Riad, Cancún, Roma, Valencia, Valladolid, Burdeos y Málaga. "La única manera de ganar era mantener la concentración como hicimos, para celebrar otro título y dedicárselo a todos los que nos han apoyado", apuntó Coello.

Ahora, el circuito de Premier Padel llega a su parón veraniego hasta finales del mes de agosto, cuando se reanudará la competición con los torneos de Madrid (del 29 de agosto al 6 de septiembre) y de París (del 7 al 13 de septiembre).