Mérida barre al neerlandés Griekspoor y se mete en cuartos de final de Canadá

Mérida, que llegó a Montreal como número 63 de la ATP, se deshizo de Griekspoor (n.69) por 6-3 y 6-1 en 1 hora y 9 minutos. Con esta victoria, Mérida se asegura salir de Montreal al menos como 40 del mundo, entrando por primera vez en su carrera al 'Top 50'.

En cuartos de final, Mérida espera al ganador del partido entre el estadounidense Learner Tien (n.19) y el argentino Thiago Agustín Tirante (n.65).

Mérida, que nunca había ganado un partido sobre pista dura en el circuito, suma ya cuatro victorias en Montreal, incluida ante el francés Ugo Humbert (n.28), el rival de mejor ranking al que ha derrotado en su carrera.

"Llegué aquí sin ninguna victorias en pista rápida, pero sabía que tenía el nivel para competir contra esta gente, en este tipo de escenarios", aseguró Mérida en declaraciones a pie de pista, en las que se reconoció "motivado al 100 %" para los cuartos de final.

Ante Griekspoor, Mérida disputó su partido más sólido de la semana en Montreal. Con un 83 % y 67 % de puntos ganados a su primer y segundo saque, así como un 43 % y 57 % al revés.

El madrileño tardó muy poco en romper por primera vez el servicio de Griekspoor, en el quinto juego del partido, confirmando su dominio sobre la pista. Cuando Griekspoor sacaba para sobrevivir, 5-3 abajo, Mérida le asestó el segundo 'break', además en blanco.

El segundo set fue un paseo militar para Mérida. El madrileño ganó los dos cinco primeros juegos de la manga, incluidas dos roturas y cerró el partido al saque para el 6-3 y 6-1.

Mérida terminó con 16 golpes ganadores y 9 errores no forzados, por 9 y 25 -incluyendo seis dobles faltas-, respectivamente, Griekspoor, al que en ningún momento se le vio dentro del partido.

Mérida es el segundo español en cuartos de final de Canadá después de que Rafa Jódar (n.15) sellase anoche su pase ante el checo Jiri Lehecka. Mérida y Jódar avanzan por lados opuestos del cuadro, por lo que solo podrían encontrarse en una hipotética final.