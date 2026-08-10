Osaka elimina a Fernandez y se cita con Rybakina en los cuartos del Abierto de Canadá

Osaka, undécima cabeza de serie, se impuso por un doble 6-4 a Fernandez, trigésima favorita y última representante canadiense que permanecía en el cuadro individual, en una hora y 22 minutos.

La japonesa consiguió una rotura en cada set y se mostró especialmente sólida con su servicio. En la primera manga, Fernandez respondió inmediatamente a la primera pérdida de su servicio, pero no pudo hacerlo de nuevo cuando la cuatro veces campeona de Grand Slam volvió a romper su saque en el tramo final.

"Creo que mi saque me ayudó mucho hoy. También intenté ser consistente cuando podía y no forzar demasiado", explicó Osaka, que reconoció que afrontó el encuentro con nervios por la reacción que podía tener el público canadiense.

Osaka señaló que incluso recurrió a bostezar durante el partido para intentar relajarse y admitió que, pese a la victoria en dos sets, no se sintió especialmente brillante.

Fernandez lamentó las oportunidades desperdiciadas: "Naomi es una campeona, es una jugadora tremenda, hizo lo que tenía que hacer para conseguir la victoria". La canadiense añadió que pequeñas decisiones y errores en momentos importantes terminaron inclinando el encuentro.

En cuartos de final, Osaka se enfrentará por primera vez en competición a Rybakina, segunda cabeza de serie, que protagonizó la gran remontada de la jornada ante la rusa Liudmila Samsonova.

Rybakina necesitó dos horas y 49 minutos para vencer por 6-4, 4-6 y 6-4 en un encuentro en el que llegó a estar 0-3 y con dos roturas de desventaja en el tercer set. A partir de ese momento, la kazaja ganó seis de los siguientes siete juegos y cerró el partido rompiendo en blanco el servicio de Samsonova.

"En el tercer set simplemente intenté concentrarme en cada punto. (...) Estoy contenta de haber conseguido ganar al final", declaró Rybakina, que aseguró que intenta no pensar en la posibilidad de acercarse al número uno mundial y prefiere concentrarse en mejorar su juego.

También avanzó sin dificultades Coco Gauff, cuarta cabeza de serie, que derrotó por 6-3 y 6-1 a la rusa Alina Korneeva, procedente de la fase previa, en una hora y 14 minutos. Gauff rompió siete veces el servicio de su rival y dispuso de bolas de rotura en todos los juegos al saque de Korneeva.

"Creo que hoy estuve bastante sólida, todo lo que se puede estar", dijo Gauff, aunque añadió que el partido no fue tan sencillo como indicaba el marcador. La estadounidense alcanzó así sus vigésimo quintos cuartos de final en un torneo WTA 1000.

Su próxima rival será Bencic, duodécima cabeza de serie y campeona en Toronto en 2015, que puso fin a la destacada participación de la filipina Alexandra Eala con una contundente victoria por 6-4 y 6-0 en una hora y 13 minutos.

La suiza rompió seis veces el saque de Eala, tres en cada manga, y no concedió ningún juego en un segundo set que resolvió en solo 28 minutos.