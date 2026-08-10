Swiatek arrolla a Shnaider y Svitolina remonta ante Alexandrova en el Abierto de Canadá

Swiatek apenas necesitó una hora y cuatro minutos para deshacerse de Shnaider y confirmar el buen momento mostrado durante el torneo de Toronto.
La polaca dominó con claridad un encuentro condicionado por el viento y por el juego de zurda de su rival, dos factores a los que, según explicó posteriormente, consiguió adaptarse rápidamente.
"Creo que me adapté bien a las condiciones. Hacía bastante viento, probablemente el partido que he disputado durante todo el torneo con más viento, así que no fue fácil", señaló Swiatek en rueda de prensa.
La exnúmero uno mundial destacó también los cambios introducidos en su juego desde que empezó a trabajar con su entrenador, Francis Roig, especialmente una mayor paciencia a la hora de construir los puntos.
"El año pasado jugaba a veces un poco demasiado plano y demasiado rápido, tomando decisiones arriesgadas. Esto es más a mi juego", explicó.
Swiatek aseguró además que en Toronto está consiguiendo aplicar con mayor naturalidad el trabajo realizado con Roig y que siente que ya ha dejado atrás "la parte más estresante de la temporada".
La polaca también se mostró satisfecha con su capacidad defensiva ante Shnaider. "Quiero luchar hasta el final de cada punto", afirmó antes de añadir que esa actitud permitió que su juego fuera más sólido.
Mucho más complicado fue el pase de Svitolina, que necesitó una hora y 33 minutos para derrotar a Alexandrova.
La rusa se llevó el primer set por 6-3, pero Svitolina reaccionó de forma contundente y le endosó un 6-0 en la segunda manga. En el set decisivo, la ucraniana mantuvo la iniciativa para cerrarlo por 6-3 y completar la remontada.
Swiatek, que dijo sentirse especialmente cómoda de vuelta en las pistas duras, evitó elevar sus expectativas pese a alcanzar las semifinales.
"No cambia nada. Es solo una semifinal de un torneo", afirmó. "Puedo mantener las expectativas bajas, centrarme en mí misma, intentar cambiar algunas cosas que hice mal en partidos anteriores y luchar".