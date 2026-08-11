Tenis
11 de agosto de 2026 a la - 22:20

Martín Vergara avanza con autoridad en el M15 de Asunción

Martín Antonio Vergara del Puerto avanza sin problemas en Asunción.
Martín Antonio Vergara del Puerto avanza sin problemas en Asunción.

Martín Vergara del Puerto fue la gran nota paraguaya en el estreno del M15 ITF World Tennis Tour, que se disputa en el court central “Víctor Pecci” del Asunción Tennis Club.

Por ABC Color

El tenista nacional Martín Vergara se impuso con contundencia al brasileño Wilson Leite por 6-1 y 6-0, avanzando con autoridad a la siguiente ronda.

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La jornada dejó un balance de una victoria y dos derrotas para los paraguayos. Álvaro Ariel Frutos cayó ante el argentino Santiago de la Fuente por doble 6-2, mientras que Alex Santino Núñez perdió frente a Juan Bautista Otegui por 6-4 y 6-3.

Vergara del Puerto volverá a jugar este miércoles, no antes del mediodía, ante el estadounidense Dakotah Bobo, proveniente de la fase de clasificación y dueño de una racha de cuatro victorias consecutivas.

El paraguayo también tendrá actividad en dobles durante la tarde, formando pareja con el argentino Santiago Giamichelli para enfrentar a Federico Aguilar Cardozo (Uruguay) y Juan Bautista Otegui (Argentina).

En dobles también debutarán las duplas paraguayas integradas por Alex Santino Núñez y Álvaro Ariel Frutos Alonso, además de Federico González Benítez y Facundo Martínez Morel, quienes protagonizarán un duelo entre compatriotas.