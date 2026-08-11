Martín Vergara avanza con autoridad en el M15 de Asunción

El tenista nacional Martín Vergara se impuso con contundencia al brasileño Wilson Leite por 6-1 y 6-0, avanzando con autoridad a la siguiente ronda.

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La jornada dejó un balance de una victoria y dos derrotas para los paraguayos. Álvaro Ariel Frutos cayó ante el argentino Santiago de la Fuente por doble 6-2, mientras que Alex Santino Núñez perdió frente a Juan Bautista Otegui por 6-4 y 6-3.

Vergara del Puerto volverá a jugar este miércoles, no antes del mediodía, ante el estadounidense Dakotah Bobo, proveniente de la fase de clasificación y dueño de una racha de cuatro victorias consecutivas.

El paraguayo también tendrá actividad en dobles durante la tarde, formando pareja con el argentino Santiago Giamichelli para enfrentar a Federico Aguilar Cardozo (Uruguay) y Juan Bautista Otegui (Argentina).

En dobles también debutarán las duplas paraguayas integradas por Alex Santino Núñez y Álvaro Ariel Frutos Alonso, además de Federico González Benítez y Facundo Martínez Morel, quienes protagonizarán un duelo entre compatriotas.