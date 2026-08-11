Daniel Vallejo ya conoce su camino en Cincinnati

El sorteo del cuadro principal, realizado este martes, determinó que el tenista guaraní Daniel Vallejo debutará en la primera ronda ante un jugador proveniente de la fase de clasificación.

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Vallejo tendrá así la oportunidad de seguir sumando experiencia y puntos en un Masters 1000. Si supera su estreno, en la segunda ronda enfrentará al monegasco Valentin Vacherot, decimoquinto cabeza de serie, quien cuenta con bye y comenzará directamente en la ronda de 64.

En ese sector del cuadro también aparecen como posibles rivales para una tercera ronda el polaco Hubert Hurkacz y el francés Corentin Moutet.

La fase de clasificación del torneo se disputa entre el 11 y 12 de agosto, mientras que el cuadro principal se desarrollará del 13 al 23 de agosto. El campeón se llevará 1.151.380 dólares y 1.000 puntos ATP, mientras que la primera ronda otorga 24.335 dólares y 10 unidades.

El Cincinnati Open, que reparte un total de 9.415.725 dólares, tiene como vigente campeón al español Carlos Alcaraz, quien se consagró en 2025 tras el retiro de Jannik Sinner en la final.

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Para Vallejo, el desafío representa una nueva oportunidad de medirse con la élite del tenis mundial y continuar con su crecimiento en el circuito profesional.